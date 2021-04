FORMELLO - Lazio, Leiva e Immobile gestiti. Patric in gruppo

FORMELLO - Il giorno di riposo alle spalle, la partita con il Benevento davanti e da puntare. Riprende la preparazione della Lazio a Formello con lo staff tecnico che gestisce le condizioni dei calciatori acciaccati o più affaticati. Seduta intensa, Leiva e Immobile vengono risparmiati durante il lavoro atletico e per la partitella conclusiva, saltata anche da Luis Alberto, sceso in campo anche a Verona a denti stretti per la distorsione alla caviglia destra che aveva rimediato dieci giorni prima. Il Mago sta bene, ma a inizio settimana cerca di non forzare. Le prove tattiche scatteranno nei prossimi giorni, mancano ancora tre allenamenti.

INTENZIONI. La volontà di Inzaghi dovrebbe comunque essere quella di confermare Marusic sulla linea dei difensori con Acerbi e Radu, soprattutto considerando il rientro di Lazzari e Correa, squalificati al Bentegodi (il giudice sportivo fermerà invece per un turno Caicedo). Con il Benevento non ci sarà bisogno di adattare Akpa Akpro sulla fascia destra. Ok Patric, oggi in gruppo nonostante i problemi alla schiena. Sgambata differenziata per Luiz Felipe, che ha calzato gli scarpini e si è impegnato in esercitazioni con il pallone. Quando sarà in condizione verrà presa la decisione sul suo reinserimento in lista.