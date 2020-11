FORMELLO - Lazio, Leiva è tornato: via libera e intera seduta in gruppo

FORMELLO - Primo allenamento settimanale, prima buona notizia: Lucas Leiva è tornato in gruppo. Il brasiliano, dopo lo stop dovuto alla positività riscontrata dal Campus Biomedico, ha ricevuto il via libera dalla Asl e si è riaggregato ai compagni per la seduta mattutina, scattata a seguito del nuovo giro di tamponi effettuato a Formello intorno alle 8.30. Colloquio con il ds Tare, poi l'intera sgambata per l’ex Liverpool, il primo dei tre calciatori bloccati (gli altri due Strakosha e Immobile) a tornare a disposizione di Simone Inzaghi, ancora orfano dei nazionali. Tra gli assenti di nuovo Luiz Felipe ed Escalante (a breve dovrebbe riprendere una corsa differenziata in campo). Regolarmente con Grigioni e Zappalà, invece, Pepe Reina: il portiere era rimasto a riposo per tutta la scorsa settimana. La rosa verrà rimpolpata nei prossimi giorni con il rientro dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni. Settimana corta, si gioca di sabato (alle 15), le prove tattiche inizieranno giovedì a 48 ore dal match con il Crotone.

Pubblicato il 16/11