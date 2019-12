FORMELLO - Lazio, lo scarico: altre due sedute, poi la partenza per Riyad

FORMELLO - Anche il Cagliari è alle spalle, piegato come le precedenti sette avversarie in campionato. Ora la Supercoppa Italiana, in programma domenica a Riyad: la partenza è prevista per giovedì alle 14, dopo l'allenamento mattutino e il pranzo di squadra a Formello. Appuntamento vicino. Intanto stamattina la Lazio è tornata nel centro sportivo per la seduta di scarico: sul campo, per le esercitazioni tecniche, soltanto i calciatori non impiegati in Sardegna. La prossima sgambata, con l'intero gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, è prevista per domani alle 15. Gli unici assenti sono gli infortunati Vavro (distrazione del legamento collaterale, un mesetto abbondante di stop) e il lungodegente Lukaku, che si è rifermato dopo la trasferta con il Sassuolo. Marusic e Patric sono stati riaggregati, parteciperanno alla spedizione in Arabia Saudita. Che inizierà ufficialmente tra due giorni.

Cagliari - Lazio, Caicedo: "Che valore questa vittoria! Scudetto? Il campionato è lungo..."

Cagliari - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Vinta coi tre cambi, Caicedo merita tutto questo"

TORNA ALLA HOMEPAGE