FORMELLO - Lazio, Luis Alberto c'è e brilla. Ma Sarri striglia tutti...

FORMELLO - Seduta di ripresa all’indomani della sconfitta di Lecce. In campo per l’allenamento atletico e tecnico soltanto i calciatori non utilizzati ieri dal primo minuto. Tra questi anche Luis Alberto, rimasto fuori dai convocati per il problema al ginocchio sinistro. Lo spagnolo oggi ha completato la sgambata, iniziata con più di un’ora di ritardo per la strigliata interna di Sarri, realizzando una doppietta durante la partitella conclusiva a spazi ridotti. Il primo gol, bellissimo, con un pallonetto che si è infilato all’incrocio. Il secondo, un destro da fuori all’angolino. Il Mago, non ancora al meglio, dovrebbe farcela a rientrare tra le opzioni per la sfida con l’Empoli. I segnali odierni sono stati incoraggianti, per quanto a ritmi non altissimi. Aggregati stamattina i baby Primavera Crespi, Floriani Mussolini e Coulibaly. Soltanto palestra per Gila, la scorsa settimana ha rimediato una brutta contusione al piede. Stesso discorso per Felipe Anderson, colpito duro alla schiena a Lecce.