FORMELLO - Lazio, Luis Alberto supera Correa: Patric a destra, in difesa Inzaghi sceglie...

FORMELLO - Bagarre sulla trequarti della Lazio. Corsa a tre alle spalle di Immobile, titolare fisso in attacco. In vantaggio c’è il biondo Luis Alberto: la rifinitura vede lo spagnolo in coppia con Ciro. Superati Caicedo e Correa, squalificato a Marsiglia e quindi con ancora qualche chance per la trasferta al “Tardini”. Ma Luis Alberto, dopo la settimana in gruppo preceduta da un lavoro differenziato specifico, dovrebbe riprendersi la maglia dal primo minuto e muoversi sulla trequarti del 3-5-1-1 biancoceleste.

GLI UOMINI. Inzaghi punta su Patric sulla fascia destra. Vincerà il ballottaggio con Marusic, tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale montengrina. L’ex Barcellona titolare come nel turno infrasettimanale di Udine. Lulic sulla corsia opposta (con Lukaku in panchina, da ieri nella lista per il campionato al posto di Basta), in mezzo il terzetto formato da Parolo, Leiva e Milinkovic. Ai box Badelj per una contrattura alla coscia destra, ha qualche chance per la gara al Velodrome di giovedì prossimo.

DIFESA. Dietro il dubbio viene risolto con la scelta di Luiz Felipe. Il brasiliano è in vantaggio su Wallace, che nelle ultime prove si è mosso nella formazione delle seconde linee. Il reparto arretrato a protezione di Strakosha sarà completato da Acerbi e Radu. Il tecnico, almeno su loro due, non ha mai avuto esitazioni.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Caceres, Wallace, Bastos, Marusic, Cataldi, Murgia, Lukaku, Berisha, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.