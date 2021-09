FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe ok. Sarri prova Patric e Radu terzini

FORMELLO - Un po' gli infortuni, un po' le assenze dettate dalle convocazioni delle nazionali. Sarri oggi pomeriggio ha provato Patric a destra e Radu a sinistra. Questi i laterali della linea a quattro testata nella seduta odierna di fronte ai ragazzi della Primavera. Esercitazioni tattiche e partitella in famiglia contro i baby di Calori, al centro della difesa la coppia era formata da Luiz Felipe, recuperato dall'affaticamento al polpaccio sinistro, e Vavro, inserito definitivamente nella lista per il campionato. Hysaj e Marusic sono impegnati con l'Albania e il Montenegro, Lazzari è out per l'elongazione al polpaccio destro (corsa contro il tempo per essere a disposizione con il Milan), Patric e Radu sono stati utilizzati come terzini per necessità, ma durante la stagione (con la cessione di Fares e il mancato reintegro di Lukaku) potrebbero diventare delle soluzioni aggiuntive per il tecnico biancoceleste. Oggi intanto seconda sgambata per Zaccagni, di nuovo in gol come ieri. Si sta muovendo a sinistra del tridente, si sta già facendo apprezzare. Come centravanti, senza Immobile e Muriqi, si sono alternati Pedro e Felipe Anderson. Con il ritorno dei nazionali verrà messa nel mirino la sfida a San Siro e si entrerà nel vivo della preparazione.