FORMELLO - Lazio, Marcos Antonio può spuntarla! Dubbi sulle fasce...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Romagnoli squalificato, Cataldi ai box per un problema al polpaccio. Due cambi obbligati per Sarri, il terzo potrebbe riguardare le fasce difensive. Rischia il posto uno tra Marusic e Hysaj, scalpitano Lazzari e Pellegrini. L'ex Spal punta a riprendersi la maglia a destra costringendo al ballottaggio il montenegrino e l'albanese. Tutto aperto, tutti in corsa. Al centro scontata invece la coppia Casale-Patric. Romagnoli ha lavorato a parte, tornerà a disposizione con il Milan. Tanti dubbi in più sul recupero di Cataldi per San Siro: il regista ha rimediato una forte contusione al polpaccio destro, sente ancora dolore, non riesce nemmeno a poggiare il piede. A breve effettuerà gli accertamenti strumentali, dita incrociate, il suo recupero sarebbe fondamentale per il big match coi rossoneri.

OPZIONI. Contro il Sassuolo è in vantaggio Marcos Antonio su Vecino per la sua sostituzione: l'uruguaiano ha deluso con l'Inter e durante la rifinitura è stato testato come mezzala destra. L'ex Shakhtar è in un buon momento, potrebbe rivedersi dall'inizio, in campionato non succede da Lazio-Monza del 10 novembre scorso. Milinkovic e Luis Alberto viaggiano verso la conferma. Davanti probabile tridente di riferimento con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Sperando che Ciro torni al gol all'Olimpico, manca addirittura dall'11 settembre 2022.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Pellegrini, Radu, Vecino, Basic, Bertini, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato il 02-05