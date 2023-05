FORMELLO - Lazio, Marusic ancora a riposo. Vecino rassicura Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La seduta di oggi pomeriggio e il riposo di domani. Programma anomalo a Formello: la ripresa è fissata per venerdì, Sarri ha concesso alla rosa 24 ore di riposo infrasettimanali. Fa parte della gestione fisica e mentale della rosa da parte del tecnico. Gli infortuni hanno condizionato l'ultimo periodo quanto le pressioni accusate per la posta in palio. Il tecnico deve di nuovo fare i conti con i problemi in regia. Cataldi è ai box per il colpo al polpaccio rimediato da Lukaku: stamattina si è sottoposto a nuovi controlli, va considerato in dubbio anche per la partita con la Cremonese. Marcos Antonio si è limitato al lavoro in palestra, sente dolore alla caviglia dalla trasferta con il Milan. Per fortuna è stato recuperato Vecino, fuori contro i rossoneri e poi con il Lecce per la lesione al bicipite femorale destro.

RIENTRO. L'uruguaiano nel pomeriggio ha svolto la seduta in gruppo, domenica tornerà titolare tra Milinkovic e Luis Alberto. Non ci sono troppe scelte, il suo è un rientro provvidenziale. In difesa è affaticato Marusic, mai coi compagni da giovedì scorso. Il montenegrino rischia l'esclusione alla Dacia Arena, a quel punto si giocherebbero una maglia Lazzari e Pellegrini, convincente nel secondo tempo con il Lecce. Pedro, altro calciatore dall'impatto positivo venerdì, prova a insidiare Felipe Anderson o Zaccagni. Per lo spagnolo rimane comunque più probabile l'ingresso in corsa. Tra gli assenti di oggi anche Diego Gonzalez, convocato dalla Primavera per la Supercoppa di domani con il Genoa (si gioca a Marassi alle 14.30).

