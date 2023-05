FORMELLO - Lazio, Marusic ha chiuso la stagione. Sarri pensa a Radu...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Penultima seduta, la Lazio prepara la sfida con la Cremonese come se non fosse già matematica la Champions. Analisi video, riscaldamento, attivazione atletica, poi le prove tattiche del venerdì. Cataldi ha chiuso in anticipo la propria stagione, non tenterà di rientrare nelle ultime due giornate, sarebbe un rischio inutile a traguardo già tagliato. Il suo obiettivo è risolvere l'infortunio al polpaccio destro senza il pericolo di una ricaduta, punta a tornare in condizione per l'inizio della nuova preparazione in programma a luglio. Marcos Antonio, restando in regia, è tornato in gruppo soltanto ieri. Ecco perché rimane in vantaggio Vecino per il posto tra Milinkovic e Luis Alberto.

CHANCE. Le caratteristiche della partita, comunque, permettono a Sarri di scegliere il brasiliano in caso di completo recupero, da confermare nella rifinitura di domani. Out invece Marusic, che stamattina si è sottoposto a un'operazione per ernia inguinale. Il montenegrino era rimasto in panchina con il Lecce, mentre era entrato soltanto nel finale a Udine. Si trascinava dietro il problema da tempo, stamattina si è optato per l'intervento chirurgico vista la Champions in tasca. Possibile conferma per Lazzari e Hysaj sulle fasce, quindi, ma sperano in una chance Pellegrini e Radu, anche a match in corso. Per il romeno sarà l'ultima all'Olimpico, Sarri sta pensando se impiegarlo dall'inizio o farlo entrare nella ripresa per il saluto e la meritata ovazione dei tifosi biancocelesti.

