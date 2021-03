FORMELLO - Lazio, Marusic ok. Inzaghi studia il piano anti-Juve

Due allenamenti tattici, quello di oggi e la rifinitura di domani per decidere la formazione da schierare sabato sera contro la Juventus. Inzaghi pensa a alle mosse per contrastare l'attacco bianconero. Fra i pali ci sarà ancora Reina, Strakosha infatti non si è nemmeno allenato quest'oggi. Ma i dubbi i più grandi riguardano la difesa e in particolare la posizione di Acerbi. Tutto dipenderà dagli interpreti che lo affiancheranno. Due le soluzioni nella testa di Inzaghi: l'ex Sassuolo sul centro-sinistra con Hoedt in mezzo e uno fra Patric e Musacchio sul centro-destra, oppure al centro, con Marusic arretrato sulla linea dei difensori. Il montenegrino è tornato oggi in gruppo dopo essersi gestito negli ultimi giorni.

Una scelta questa che però comporterebbe delle modifiche sulla fascia destra, dove Marusic rappresenta l'unico di ruolo a disposizione. Lazzari ne avrà ancora per qualche settimana, per questo in quel caso toccherebbe ad Akpa Akpro adattarsi da quella parte. Diverse volte l'ex Salernitana è stato provato in quel ruolo a Formello. A sinistra ballottaggio aperto fra Fares e Lulic, mentre a centrocampo e in attacco le scelte sembrano scontate. Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, riposati dopo il rinvio della sfida col Torino, comporranno la linea di mezzo. Davanti infine i favoriti sono Correa e Immobile. Partono dalla panchina Caicedo, Muriqi e Pereira.

