FORMELLO - Lazio, Milinkovic c'è! Tutto in gruppo per il Sergente

FORMELLO - La conferma di quanto voglia esserci, di quanto non abbia nessuna intenzione di tirarsi indietro: Milinkovic svolge l’intero allenamento di ripresa coi compagni grazie all’utilizzo di una mascherina protettiva. Non ha aspettato la rifinitura di domani, il Sergente: già stamattina ha effettuato la seduta in campo senza risparmiarsi nemmeno nella partitella conclusiva, con protagonisti soltanto i 11 calciatori di movimento, tra cui 3 ragazzi della Primavera (Czyz, Nimmermeer ed Etienne Tare). Lavoro di scarico per i titolari di ieri e per Luiz Felipe, Correa e Caicedo, entrati nel secondo tempo con il Parma. Assente Musacchio (fuori dai convocati, problema fisico) e Hoedt, depennato dalla lista e ormai esentato dagli allenamenti.

DERBY. Domani sarà già tempo di rifinitura. Sono di nuovo a disposizione Leiva e Pereira, squalificati con il Parma. L’ex Liverpool si riprenderà il posto in regia, ai suoi lati Luis Alberto e Milinkovic se confermerà le sensazioni di oggi. In difesa valutazioni su Luiz Felipe, impiegato parzialmente contro Fiorentina e Parma: se Inzaghi lo rilancerà titolare Marusic tornerà a fare il quinto di sinistra. Davanti Correa con Immobile, ci sono pochi dubbi. Strakosha prova a impensierire Reina tra i pali: lo spagnolo resta favorito nonostante la prestazione di ieri di Thomas.