FORMELLO - Lazio, mosse e strategia: Noslin punta, in porta...

FORMELLO - Strategia, pretattica, mosse nascoste, dubbi portati avanti. Baroni riflette sulla formazione di domani, non avrà Rovella squalificato e Castellanos infortunato. Nessun interrogativo davanti, ci sarà Noslin a muoversi da prima punta, alle sue spalle la solita linea con Isaksen, Dia e Zaccagni. A centrocampo in vantaggio Dele-Bashiru su Belahyane, dovrebbe essere il nigeriano ad affiancare Guendouzi nel tandem in mediana.

Vecino ancora out, proverà a tornare tra i convocati per la prossima trasferta di campionato con il Milan. Il ballottaggio maggiore è quello tra i pali, anche durante la rifinitura sono stati alternati Provedel e Mandas. Stavolta potrebbe spuntarla il greco, per lui si tratterebbe della prima chance nell’attuale Serie A. Decisione da prendere last minute.

In difesa Tavares a sinistra. Marusic e Lazzari si sfidano per il posto a destra, stamattina è stato provato il montenegrino nella linea di riferimento. Al centro possibile chance per Gigot, la coppia Gila-Romagnoli però prova a resistere, le indicazioni di oggi spingono in questa direzione anche se rimane forte la candidatura dell’ex Marsiglia. Recuperato Patric, entrerà nella lista dei convocati dopo due mesi di stop.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Patric, Belahyane, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Ibrahimovic. All.: Baroni.