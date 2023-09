FORMELLO - Lazio, Pedro e Vecino a riposo. Non c'è un difensore

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Altro allenamento a ranghi ridotti, sarà così fino a metà della prossima settimana, quando rientreranno gli 8 nazionali (Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni, Immobile, Kamada, Hysaj e Marusic) e si comincerà a preparare la trasferta con la Juventus. A Formello sono stati aggregati addirittura 7 ragazzi della Primavera (oltre a Kamenovic e Diego Gonzalez): Renzetti, Bedini, Petta, Marini, Napolitano, Di Tommaso e Saná Fernandes. Sarri sta comunque sfruttando le esercitazioni tattiche quotidiane per accelerare l’inserimento dei nuovi acquisti: Guendouzi, Rovella e Luis Alberto sono stati testati nello stesso reparto, così come Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson nel tridente d’attacco. Al rientro dalla sosta, con tutti gli impegni previsti dal calendario, non ci sarà troppo tempo per le prove.

Allenamenti preziosi

Ogni seduta, al di là delle gerarchie, diventa preziosa per sincronizzare i movimenti di squadra. Tra gli assenti di nuovo Vecino e Pedro, potrebbero rimanere a riposo per l’intera settimana. Oggi in campo non si è visto nemmeno Pellegrini. Per domani è prevista una doppia seduta (alle 11 e alle 17). Venerdì mattina l’ultima sgambata prima del weekend di riposo.

