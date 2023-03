FORMELLO - Lazio, problemi per Sarri: fermo un altro difensore

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È già scivolato via il penultimo allenamento anti-Napoli. Via alle prime prove tattiche, quindi, con Casale squalificato a riposo e anche Patric che non si vede in campo coi compagni. Lo spagnolo è alle prese con un attacco influenzale. Un bel dilemma per Sarri, che ha appena recuperato Romagnoli da una lesione muscolare. Gila è in preallarme, in caso del forfait del connazionale toccherebbe a lui affiancare l’ex Milan al centro della difesa. Il dubbio sulle fasce invece è prettamente tattico: Hysaj ieri non si era allenato per un fastidio alla caviglia, oggi ha completato la sgambata e a questo punto è in vantaggio su Lazzari. Con l’albanese titolare tornerebbe a destra Marusic. A centrocampo e in attacco tutti a disposizione: Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto in vantaggio in mediana (il Sergente ha messo un altro allenamento nelle gambe), davanti - insieme a Felipe Anderson e Immobile - tornerà dall’inizio Zaccagni, entrato bene nel secondo tempo con la Sampdoria. Pedro ha svolto la seduta odierna con la maschera protettiva al volto e un tutore specifico alla mano sinistra. Ha rimediato due fratture nel giro di 8 giorni, dovrebbe partire dalla panchina al Maradona. Ma i problemi sono tutti in difesa.