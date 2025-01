FORMELLO - Lazio, quante assenze: Rovella a riposo, Baroni cerca il riscatto in salita

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si fa prima a nominare i presenti che gli assenti. Nel primo vero allenamento anti-Como non si sono visti in campo Rovella, Gigot e Tavares, oltre agli squalificati Gila e Zaccagni, più gli infortunati Noslin, Pedro, Patric e Vecino. Nove calciatori mancanti nella seduta del pomeriggio. Baroni deve i conti con il giudice sportivo e l'infermeria. La preparazione dell'anticipo di venerdì si è complicata con le conseguenze dell'ultimo periodo, in ultimo i cartellini arrivati dal derby. Castellanos, Zaccagni e Gila saranno costretti allo stop forzato. Anche Patric e Vecino sono out. Su Noslin e Pedro persistono forti dubbi, soprattutto sullo spagnolo, in panchina solo simbolicamente contro la Roma (oggi ha iniziato la fase di riatletizzazione). L'olandese, invece, è stato rischiato domenica sera senza essere ancora in condizione (infortunio alla caviglia rimediato a Lecce) Dovrebbe comunque farcela a rispondere presente per la prossima giornata di campionato, poi restano da valutare lo stato di forma e l'eventuale titolarità in attacco.

Dia sarà il centravanti e su questo non ci piove. Isaksen e Tchaouna sono stati provati ai suoi lati, non c'erano alternative al loro utilizzo viste le numerose assenze. Rovella è alle prese con dei dolori al ginocchio, dovrebbe stringere i denti e prendersi lo stesso una maglia in mediana. Si vedrà nei prossimi due giorni, restano le sgambate di domani (ore 11) e la rifinitura di giovedì (ore 16). Di Guendouzi e Dele-Bashiru, a prescindere, gli altri due posti in mediana. Per Tavares e Gigot si tratterebbe di semplice gestione, il francese è pronosticato al fianco di Romagnoli. Ora è compito della Lazio reagire in campo.Nell'emergenza, oggi, è stato intanto spostato Marusic al centro con Lazzari sulla fascia destra. I test indicativi scatteranno domani, Baroni spera di ritrovare in gruppo qualche giocatore in più. Deve riscattare il derby in salita.

