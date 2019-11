FORMELLO - Lazio, riecco i migliori: Ciro per la sesta, c'è Luiz Felipe

FORMELLO - Le scelte per cercare la sesta vittoria di fila. Simone Inzaghi rilancia tutti i big lasciati a riposo con il Cluj. Il solito dubbio di formazione, quello relativo al centrale di difesa di destra, viene “risolto” dall’infortunio di Patric: lo spagnolo si è fermato per un problema al polpaccio in Europa League e domani non sarà nemmeno convocato. Oggi ha saltato la rifinitura così come gli altri calciatori ai box, Berisha, Marusic e Lukaku. Insieme ad Acerbi (di nuovo in mezzo) e Radu, ci sarà Luiz Felipe a completare la linea a tre.

I MIGLIORI. Il resto era praticamente scontato. Dall’inizio la Lazio che ha convinto nell’ultimo periodo: tra i pali Strakosha, riaggregato dopo i giorni di stop a inizio settimana per un attacco influenzale. Lazzari e Lulic esterni di centrocampo, poi gli inamovibili Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti, stando ai numeri, la coppia migliore d’Europa: Correa con Immobile. Caicedo si è allenato regolarmente e partirà dalla panchina, un’arma da utilizzare a partita in corso come contro il Sassuolo. Possibile prima convocazione per Durmisi: il danese potrebbe trovare spazio tra le riserve visti i numerosi forfait.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, J.Silva, Durmisi, A. Anderson, Parolo, Cataldi, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.