FORMELLO - Lazio, riecco Marusic e Hysaj. Pellegrini c'è

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Confermato il rientro in gruppo di Pedro e Vecino. E riecco in campo i primi nazionali, Marusic e Hysaj, che svolgono un lavoro differenziato. Da domani (prevista una doppia alle 11 e alle 17) torneranno coi compagni, in attesa anche di tutti gli altri calciatori impegnati oggi: Kamada e i 5 Azzurri (Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile e Zaccagni). Si alleneranno a parte tra 24 ore, soltanto giovedì Sarri riabbraccerà l'intera rosa per la penultima seduta anti-Juventus. Tempi stretti per l'anticipo coi bianconeri, la rifinitura verrà svolta venerdì mattina e poi la squadra partirà per Torino. Passo in avanti, intanto, da parte di Pellegrini, che oggi pomeriggio ha iniziato in palestra e successivamente si è aggregato per le prove tattiche di 4-3-3. La settimana scorsa era stato colpito duro al polpaccio, ma le sue condizioni non hanno mai preoccupato.