FORMELLO - Lazio, rientro in Italia con vista sul Venezia: il programma

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Archiviata la preparazione estiva: adesso si fa sul serio. La Lazio ha chiuso la sua pre-season con una vittoria contro il Cadice, siglata da Tijjani Noslin. Presto prenderà il via la nuova stagione: il 18 agosto all'Olimpico arriverà il Venezia. La squadra di Baroni questa sera dormirà in Spagna, per poi rientrare in Italia domani mattina (domenica) molto presto. Subito dopo inizieranno i preparativi per l'esordio in campionato. L'obiettivo del tecnico sarà quello di avere tutti a disposizione (Rovella e Tavares in particolare), con un occhio ancora sul mercato in entrata.