FORMELLO - Lazio, Romagnoli è out: si scalda Gila

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 15.30 - Rovella convocato, Romagnoli no. Accentuate le problematiche in difesa, dove viaggia verso l'esordio Gila. Lo spagnolo, salvo soluzioni adattate, farà coppia con Patric domani all'Arechi.

FORMELLO - Romagnoli e Rovella si riscaldano a parte, poi non svolgono in gruppo nemmeno le prove tattiche. Rimane il dubbio in vista di domani. A Formello negli ultimi giorni non si erano accesi particolari allarmi in merito alle loro condizioni, ma la doppia assenza non può che preoccupare a poche ore dal match dell'Arechi. Da capire se rientreranno tra i convocati e se saranno utilizzabili: la speranza è che quello di oggi possa essere stato un riposo precauzionale. In caso di notizie positiive, Romagnoli affiancherebbe Patric al centro della difesa. In caso contrario toccherebbe a Gila, mai impiegato fino a questo momento. Casale è di nuovo ai box per una ricaduta dell'infortunio all'adduttore occorso nel match contro il Feyenoord. Il raparto arretrato rischia di andare in affanno già dalla prima gara post sosta. Sulle fasce Lazzari e Marusic in vantaggio su Hysaj e Pellegrini.

In regia, viste le condizioni di Rovella, Cataldi dovrebbe essere confermato titolare dopo il derby. Guendouzi e Kamada si muoveranno come mezzali, Luis Alberto è squalificato, mentre Vecino - oggi in gruppo - spera di strappare almeno la convocazione. Da ricorda che l'ex Inter è squalificato in Champions League. Davanti recuperato Zaccagni dalla distrazione al collaterale del ginocchio destro, Sarri punterà comunque su uno tra Pedro e Isaksen (lo spagnolo è in vantaggio). Felipe Anderson e Immobile chiuderanno il tridente.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Pubblicato il 24/11 alle 15.30