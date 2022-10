FORMELLO - Lazio, Sarri a ranghi ridotti: due spagnoli a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ranghi ridotti, ridottissimi. Per la Lazio seduta di scarico all'indomani del pareggio con l'Udinese, lavorano soltanto i calciatori rimasti a riposo ieri o entrati a match in corso. Tra questi però non si vedono nemmeno Pedro e Luis Alberto, esclusi dall'allenamento tecnico come i titolari all'Olimpico. Le attenzioni, come naturale che sia, sono tutte rivolte alle condizioni di Immobile, uscito per un problema al flessore sinistro. La lesione sembra scontata, è ancora troppo presto per gli accertamenti che definiranno l'entità dell'infortunio muscolare. È a rischio anche il derby del 6 novembre. Il gruppo odierno in campo era formato da Maximiano, Adamonis, Hysaj, Patric, Gila, Kamenovic, Radu, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, più il baby portiere della Primavera Magro. Bertini è ai box per un brutto stiramento. Sarri gestirà i propri calciatori nelle prossime 48 ore, le prove tattiche in vista della trasferta con l'Atalanta scatteranno giovedì. Per la prima volta dalla ripartenza dalla sosta c'è una settimana libera da impegni infrasettimanali.