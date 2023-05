FORMELLO - Lazio, Sarri concede riposo: torna Romagnoli, ansia in regia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Giornata di riposo meritata. Si rifiata prima della rifinitura immediata: tutto compresso a Formello, domani scatteranno le prove tattiche anti-Milan e subito dopo si partirà per la seconda trasferta di fila a San Siro, sperando stavolta in un risultato diverso. Romagnoli tornerà dal turno di squalifica, darà il cambio a Patric, ieri decisivo con il salvataggio con il risultato ancora sull’1-0. In vantaggio la coppia formata con Casale. L’emergenza riguarda soprattutto il centrocampo: Cataldi si è sottoposto ieri agli accertamenti strumentali, hanno evidenziato un grosso ematoma al polpaccio destro, viaggia verso un altro forfait. Il regista, fino a 24 ore fa, non riusciva ancora a camminare bene.

STOP. Vecino ha accentuato le criticità nel primo tempo con il Sassuolo: cambio forzato per un problema al flessore destro, potrebbe essersi fermato in tempo (almeno questa è la speranza riferita da Sarri in conferenza). Si capirà domani quando svolgerà gli esami clinici. Toccherà di nuovo a Marcos Antonio, quindi, uscito coi crampi all’Olimpico. Ai suoi lati ritroverà spazio Milinkovic, Basic incrocia le dita e prova a insidiare più che altro Luis Alberto, che ha chiuso la gara stanchissimo. Stavolta la panchina da non escludere è quella del Mago. Davanti Immobile dovrebbe invece mantenere il posto al centro del tridente. Ciro si è arrabbiato dopo la sostituzione al 68’, Sarri l'haa effettuata proprio per schierarlo di nuovo dall'inizio 3 giorni dopo con il Milan. La reazione del capitano non dovrebbe avergli fatto cambiare idea.