FORMELLO - Lazio, Sarri già punta il Napoli: manca un difensore

FORMELLO - Il tempo già stringe. Stamattina la seduta di scarico, domani pomeriggio è l’antivigilia della trasferta di Napoli. Sarri, prima di far scattare le nuove prove tattiche, ha bisogno di far recuperare le energie alla propria rosa, stamattina divisa in due grupponi. I titolari di ieri in palestra, le riserve in campo per la seduta tecnica fatta di partitine a spazi ridotti. L’unica “anomalia” è Hysaj, rimasto a lavorare al chiuso nonostante la panchina contro la Sampdoria. Tra 24 inizierà la preparazione alla sfida di venerdì contro la capolista.

OUT. Casale è squalificato (giallo rimediato da diffidato), al centro della difesa dovrebbe rivedersi Romagnoli, tornato tra i convocati e pronto ora a una maglia dall’inizio. Va definito il suo compagno, sarà uno tra Patric e Gila. Nuove valutazioni verranno fatte sulle fasce, sia per i terzini, sia per gli esterni d’attacco. Zaccagni con ogni probabilità si riprenderà il posto dopo l’ingresso positivo di ieri. Pedro, sfortunatissimo, ha riportato un'altra frattura dopo quella al naso di Salerno: stavolta alla mano sinistra, allo spagnolo è già stato applicato un tutore specifico per proteggerlo da altri colpi.