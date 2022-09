FORMELLO - Lazio, Sarri recupera qualche pezzo. Ma Immobile...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ora di nazionali ne mancano solo tre: sono Vecino, Hysaj e Gila. Benedette squalifiche di Milinkovic e Marusic, hanno permesso al serbo e al montenegrino di rientrare a Formello prima nella tabella di marcia. Erano in gruppo oggi pomeriggio così come gli azzurri Provedel e Cancellieri, in lizza con Felipe Anderson per il posto al centro del tridente in caso di forfait di Immobile. Ciro sarà ricontrollato giovedì, c’è il timore di una piccola lesione muscolare al bicipite femorale, lo metterebbe fuori causa per la sfida di domenica con lo Spezia e in forte dubbio pure per le partite successive. Ai box ci sono poi Lazzari e Casale: il primo sta meglio, l’ottimismo sul suo ritorno è aumentato, verrà valutato quotidianamente. Il reintegro potrebbe avvenire a breve, probabilmente in tempo per lo Spezia. L’ex Verona, invece, è finito ko contro la Cremonese per una lesione tra il primo e secondo grado all’adduttore. Sarà l’ultimo a rientrare tra gli infortunati. Le prove tattiche scatteranno tra domani e giovedì, Sarri per decidere la formazione deve fare i conti con i giocatori in dubbio. Una rassicurazione in difesa è arrivata da Patric: alla ripresa si è rivisto coi compagni dopo la settimana di lavoro differenziato.

