FORMELLO - Lazio, Sarri riparte con le sedute: due giocatori a riposo

FORMELLO - Si riparte dopo 48 ore di riposo. Sarri al lavoro con tanti baby della Primavera aggregati viste le assenze dei nazionali. Sono 8 i calciatori convocati dalle rispettive selezioni: Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile, Zaccagni, Kamada, Marusic e Hysaj. Si rivedranno a Formello a metà della prossima settimana, quando all’orizzonte si vedrà già la trasferta di Torino con la Juventus. Nel pomeriggio sono rimasti a riposo Vecino e Pedro, per loro soltanto lavoro in palestra. Lo spagnolo, utilizzato nella ripresa al Maradona, cercherà in questi giorni di non affaticare la caviglia sinistra che l’ha tormentato per gran parte dell’estate.

In condizione:

Nelle prossime sedute il tecnico biancoceleste proverà a migliorare il livello di condizione dei calciatori fin qui poco impiegati, Rovella in primis, arrivato alla Lazio appena smaltita una lesione muscolare accusata in ritiro con la Juve. Per domani è prevista una sgambata alle 17, per giovedì invece un doppio allenamento alle 11 e alle 17.

Pubblicato 05.09