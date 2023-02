FORMELLO - Lazio, Sarri senza Zaccagni: il piano anti-Salernitana

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La consueta seduta di scarico. Gruppo diviso in due: i titolari del giorno prima in palestra, sul campo soltanto quelli rimasti a riposo o impiegati per un minutaggio limitato. Gli unici ai box per motivi fisici sono Romagnoli e Radu, entrambi fermi per motivi muscolari. Il romeno dovrebbe tornare in gruppo tra una settimana, per l'ex Milan l'obiettivo è la sfida con il Napoli del 3 marzo. Il recupero per il match con la Sampdoria (27 febbraio), almeno al momento, sembra rischioso per tempistiche.

PIANO. Da domani Sarri comincerà a pensare alla trasferta di domenica: prove tattiche e poi la partenza per Salerno. Zaccagni è squalificato, il tridente davanti è scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. A centrocampo si riprenderanno il posto Cataldi in regia e Luis Alberto sul centrosinistra. Chiamato agli straordinari, invece, Milinkovic. Dietro, nonostante l'espulsione, Patric è favorito per affiancare Casale. Sulle fasce ballottaggio tra Lazzari e Hysaj, Marusic ha rifiatato con il Cluj. In porta la maglia è già addosso a Provedel.