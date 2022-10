FORMELLO - Lazio, Sarri testa Felipe falso nueve. Si ferma un centrocampista

Pubblicato alle ore 13

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Si conclude anche la seconda sgambata, quella con un unico gruppo in campo. Assente Marcos Antonio, frenato da un problema al polpaccio sinistro. Rientrati in gruppo invece Patric (in ballottaggio con Casale) e Radu, rimasti a riposo in mattinata. Le prove tattiche entreranno nel vivo nelle prossime 48 ore, nel frattempo Sarri lancia un timido segnale su quella che potrebbe essere la sua scelta in vista di domenica. Crespi aggregato alla rosa, eppure il 2004 della Primavera nel pomeriggio si è mosso come esterno destro lasciando a Felipe Anderson il posto da falso nueve. Il brasiliano è sempre in pole per sostituire Immobile a Bergamo con Pedro e Zaccagni ai lati. A centrocampo in vantaggio Milinkovic e Vecino come mezzali, l'uruguaiano è in vantaggio su Luis Alberto.

FORMELLO - Non è facile, lasciarsi dietro il rammarico per lo stop di Immobile. Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro e arrivederci al 2023. La Lazio non può farsi buttare giù. Sarri già ieri ha cominciato a pensare alle soluzioni per le prossime 7 partite, le prove tattiche sono proseguite oggi, sono state programmate due sedute (la seconda ci sarà alle 15.30). Stamattina, senza Ciro, è stato aggregato alla rosa il baby bomber Crespi, punta della Primavera di Sanderra, ieri impegnata in Coppa Italia. Il classe 2004 si è mosso al centro di uno dei tridenti schierati durante le esercitazioni (con Felipe Anderson e Pedro), dall’altra parte c’era Cancellieri (insieme a Romero e Zaccagni), in attesa di una chance nel ruolo in cui è stato testato per tutta l’estate. Per Bergamo comunque rimane in vantaggio l’opzione Felipe falso nueve: Pedro e Zaccagni ai suoi lati come successo spesso nella scorsa stagione e anche contro l’Udinese una volta uscito Immobile.

SEDUTA. Sono giorni utili per sperimentare e trovare soluzioni alternative. Ieri, con un elemento offensivo in meno, Sarri ha alzato sulla fascia Lazzari (coperto alle spalle da Hysaj). Per ora soltanto un’esigenza di una singola sgambata, nel prossimo ciclo di partite si vedrà se potrà trasformarsi in un'idea. Ci sarà più spazio e minutaggio per tutti, compresi Cancellieri e Romero, da utilizzare maggiormente in corsa. Stamattina la rosa è stata divisa per reparti, si è lavorato sulle due fasi dividendo il gruppo in tronconi separati. Tra i difensori sono rimasti a riposo Patric e Radu, nel pomeriggio si capirà se hanno semplicemente rifiatato mezza giornata in più rispetto ai compagni. A centrocampo lavoro differenziato per Marcos Antonio. Ai box c’è sempre Bertini, fermato da una brutta lesione muscolare.

