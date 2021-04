FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Parolo o Hoedt per sostituire Acerbi

Solita seduta di scarico con i titolari della sfida col Milan in palestra mentre il resto del gruppo lavora sul campo. Mobilità articolare e una lunga fase di possesso palla con le mani e con i piedi. A chiudere l'allenamento odierno una partitella finale. Non si vedono ancora Caicedo ed Escalante. Il primo ha chance di recuperare per domenica, solo nei prossimi giorni però si capirà se ce la farà effettivamente. L'attaccante ecuadoregno continua ad essere tormentato dalla fascite plantare, nei giorni scorsi si è recato in Paideia per dei controlli. Meno possibilità per l'argentino, alle prese con un problema muscolare al polpaccio.

EMERGENZA DIFESA - Acerbi sarà squalificato contro il Genoa e questo rappresenta il problema più grande da risolvere per Inzaghi. Il tecnico biancoceleste comincerà già domani a studiare le soluzioni per sostituire il centrale di difesa. Hoedt, o l'arretramento di Parolo al centro della difesa in questo momento sono le opzioni principali, anche perchè Luiz Felipe, nonostante i passi in avanti, sta continuando a lavorare in modo differenziato. Difficile che ce la faccia contro il Genoa, troppo rischioso farlo tornare subito in campo dopo mesi di stop.