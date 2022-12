FORMELLO - Lazio, seduta e cena: manca un big oltre a Hysaj

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Allenamento e cena di Natale. Il primo appuntamento di giornata, in attesa della serata da trascorrere in un noto hotel zona Monte Mario, è quello in campo. Due assenti per Sarri, sono Hysaj e Zaccagni: l’albanese ha saltato anche l’amichevole con l’Hatayspor (ha riportato una contrattura al polpaccio sinistro), l’ex Verona è rimasto invece a riposo poiché ha accusato dei sintomi influenzali. Tutti gli altri a disposizione: torello di riscaldamento, attivazione atletica, rapidità e prove tattiche. Kamenovic, il cui prestito allo Sparta Praga è vicino alla chiusura, si è allenato regolarmente coi compagni in attesa della fumata bianca per la trattativa in uscita con il club ceco. Il programma, al di là della posizione del serbo (potrebbe non partire con la squadra tra 24 ore), prevede una sgambata per domani mattina e poi il viaggio pomeridiano per la Spagna, dove la Lazio affronterà giovedì (18.30) l’Almeria nel terzo test della preparazione-bis. Altro allenamento venerdì a Formello, poi lo stop di tre giorni per le Feste. Da quel momento in poi scatterà la settimana-tipo di preparazione che porterà la Lazio alla trasferta di Lecce del 4 gennaio.