FORMELLO - Lazio, si riparte: 3 calciatori in più per Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - La ripartenza e le buone notizie. L'infermeria si è svuotata, si sono rivisti in gruppo fin dal primo allenamento settimanale sia Gila, sia Pellegrini. Lo spagnolo era fermo per una lesione al retto femorale della coscia sinistra, lo stop muscolare rimediato a ridosso dell'esordio con il Venezia ha finito di compromettere la sua preparazione, già condizionata dalla frattura all'alluce di luglio.

Il centrale ha risolto l'infortunio, si è rimesso a disposizione, deciderà Baroni se utilizzarlo con il Verona al posto di Patric. Le prove tattiche e le decisioni, naturalmente, verranno prese la prossima settimana quando saranno tornati a Formello gli 8 convocati dalle nazionali: sono Mandas, Marusic, Hysaj, Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen, Zaccagni e Castellanos.

Ristabilito anche Pellegrini, rimasto coinvolto in un incidente stradale alla vigilia della trasferta di Udine. Il terzino aveva riportato una ferita lacero contusa alla tibia (12 punti) più diverse contusioni. Oggi ha ripreso l'attività in campo con i compagni. Tra questi, anche Gigot: il francese, tesserato l'ultimo giorno di mercato, ha svolto la prima seduta in biancoceleste. La sosta lo aiuterà a inserirsi dal punto di vista tattico e a migliorare la propria condizione atletica.

Pubblicato il 03-9 alle 20:45