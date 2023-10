FORMELLO - Lazio, si riparte da Ciro! Pedro scalpita, in mediana...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La Champions è un “lusso”, è in campionato che la Lazio “si gioca la vita”. Chissà se questo condizionerà le scelte per Glasgow: Sarri alla ricerca di energie fresche e di solidità in campo, la squadra stamattina ha svolto la rifinitura anti-Celtic e nel primo pomeriggio partirà per la Scozia. Dubbi in ogni reparto, la formazione finora è stata un rebus difficilmente risolvibile. La certezza si chiama Immobile in attacco: Ciro al centro del tridente per confermare di essere ancora al centro della Lazio. Aveva accusato un fastidio al flessore tra venerdì e sabato. Gli interrogativi sono più che altro ai suoi lati: Pedro scalpita, potrebbe essere scelto per uno tra Felipe Anderson e Zaccagni. Il primo ha deluso a San Siro, il secondo non ha mai rifiatato e sta pagando le fatiche accumulate durante il tour de force.

DUBBI. A centrocampo dovrebbero cambiare almeno due terzi della linea. Stavolta, almeno in teoria, rischia un po’ anche Luis Alberto. Il Mago comunque rimane in vantaggio per il posto da mezzala sinistra, le altre due maglie sembrano giocarsele più Kamada, Vecino e Cataldi. A seconda della scelta, l’uruguaiano si muoverà da mezzala destra (come contro il Torino) o da regista (vedi l’esordio europeo con l’Atletico Madrid). I tre, in caso di esclusione di Luis Alberto, potrebbero pure giocare contemporaneamente dal primo minuto (senza dimenticare le opzioni Rovella e Guendouzi, titolari a Milano). In difesa chiedono una chance uno tra Lazzari e Pellegrini, l'ex Spal può spuntarla su Hysaj e far traslocare Marusic a sinistra. Ma anche il montenegrino non è mai stato risparmiato.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Cataldi, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.