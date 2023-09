FORMELLO - Lazio, si riparte: Pedro e Vecino in gruppo, attesa per i nazionali

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Riprendono gli allenamenti, come da programma si rivedono subito in gruppo Pedro e Vecino, i due calciatori gestiti nell'ultima settimana. Nessun dubbio sulla loro presenza per sabato contro la Juventus, faranno parte dei convocati, la settimana di sosta ha spinto alla prudenza. Da oggi si sono riaggregati ai compagni. Potrebbe farlo domani (ore 17) Pellegrini, colpito duro al polpaccio martedì scorso, poi a Formello sabato per un lavoro differenziato e recuperare i giorni "persi". La rosa tornerà al completo tra mercoledì (prevista doppia) e giovedì, una volta terminati tutti gli appuntamenti dei nazionali (Provedel, Casale, Romagnoli, Immobile, Zaccagni, Kamada, Marusic e Hysaj). I primi a rientrare alla base saranno il montenegrino e l'albanese, che già ieri hanno disputato la seconda gara ravvicinata con le proprie selezioni.

