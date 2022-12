FORMELLO - Lazio, si riparte: un solo assente per Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa a Formello con un solo assente. Hysaj, dopo aver saltato l’amichevole con l’Hatayspor, rimane a riposo anche nel primo allenamento post-ritiro in Turchia. La squadra è tornata al lavoro oggi pomeriggio: attivazione atletica, ripetute sui 70 metri, poi le prove tattiche a cui ha partecipato l’intera rosa, fatta eccezione per il terzino albanese, fermo a causa di una contusione rimediata qualche giorno fa in allenamento. Sarri continuerà a spremere la Lazio fino a venerdì 23 dicembre, poi concederà 72 ore di relax per le Feste. La sgambata di domani è stata fissata in mattinata, la sera ci sarà invece la cena di Natale in un hotel zona Monte Mario. Il giorno dopo, mercoledì, altra sgambata nel centro sportivo biancoceleste e poi la partenza per la Spagna dove giovedì ci sarà il terzo test contro l’Almeria (ore 18.30).