FORMELLO - Lazio, si rivede Jony. Differenziato Caicedo, Correa fermo

FORMELLO - Altro allenamento alle spalle, il penultimo della settimana di sosta. L’ultimo, domani mattina, sarà un’amichevole in famiglia con la Primavera. Stamattina, per implementare la rosa orfana dei nazionali (sono nove: Strakosha, Vavro Luiz Felipe, Acerbi, Immobile, Marusic, Luis Alberto, Berisha, André Anderson), Simone Inzaghi aggrega proprio tre baby di Menichini: De Angelis, Falbo e Nimmermeer. Insieme a loro anche Djavan Anderson, Casasola e Durmisi, i tre fuori dal progetto ma utilizzati durante questo periodo di stop del campionato.

SGAMBATA. In gruppo si rivede Jony, bloccato fino a ieri pomeriggio da un forte attacco influenzale. Intera seduta in gruppo per lo spagnolo: riscaldamento, fase di possesso palla e le partitelle 2 contro 2 a spazi ridotti. Non si vedono sul campo, invece, Correa e Lukaku. Soltanto differenziato per Caicedo: l’ecuadoriano non ha toccato il pallone, ma ha svolto un lavoro di corsa a parte insieme al preparatore atletico Bianchini. Rientro anticipato negli spogliatoi per Proto a causa di un problema a un polso.

