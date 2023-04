FORMELLO - Lazio, stop and go: Sarri ha concesso 2 giorni, poi testa allo Spezia

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due giorni di riposo, Pasqua e Pasquetta per godersi l'ennesima soddisfazione in campionato. La Lazio riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio, c'è una settimana corta per preparare la trasferta contro lo Spezia, in programma venerdì sera. Sarri ha disposizione due giorni di prove tattiche, andranno in scena mercoledì e giovedì (rifinitura). L'infermeria si è svuotata, le scelte sono prettamente tecniche. Immobile è tornato titolare con la Juventus, ha messo minuti nelle gambe, guiderà l'attacco anche al Picco. Cataldi e Vecino si sfideranno di nuovo per il posto in regia, la formazione potrebbe pure essere la stessa vista all'Olimpico contro i bianconeri.

