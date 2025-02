FORMELLO - Lazio, Tavares sì! Conferma Isaksen, avanti con il 4-2-3-1

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Tavares c’è, confermata la presenza e la titolarità. Il portoghese si riprenderà la maglia a sinistra, con ogni probabilità dividendosi il minutaggio con Lazzari, l’altro terzino rientrato dall’infermeria. Gila, quindi, rimarrà al centro e farà coppia con Romagnoli. Hysaj è finito ko per una lesione muscolare tra primo e secondo grado, ne avrà per almeno 30 giorni. Pellegrini è il nome depennato dalla lista e di conseguenza non convocabile. A centrocampo e in attacco le scelte sono praticamente scontate: Guendouzi e Rovella il tandem in mediana, davanti Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos, decisivo a Cagliari con il timbro del 2-1. Prima convocazione per i due neoacquisti Provstgaard e Belahyane, soprattutto l’ex Verona spera nell’esordio in corsa. Ancora fuori Patric e Vecino, per l’uruguaiano la prima data utile potrebbe essere sabato 22 febbraio, giorno dell’anticipo in casa del Venezia. Per lo spagnolo, invece, non è da escludere il ritorno per il big match con il Napoli. Ok Tchaouna e Basic, ieri a riposo per una contusione rimediata in allenamento.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.