FORMELLO - Lazio, test Zaccagni: c'è ottimismo. Rientra Basic, tocca a Leiva

FORMELLO - Zaccagni c’è, rifinitura svolta dopo la paura in Coppa Italia: oggi pomeriggio l’ex Verona ha effettuato un provino in campo coi compagni, è cresciuto l’ottimismo, domani chiuderà (salvo controindicazioni) il tridente con Felipe Anderson e Immobile. I baby Moro e Romero si tengono pronti dalla panchina. Pedro è ai box per una lesione al polpaccio e tornerà dopo lo stop del campionato. A centrocampo recuperato Basic, stamattina era in Paideia con André Anderson per le nuove visite d’idoneità. Un segnale della positività superata. Il croato regalerà un’alternativa in mediana a Sarri, “costretto” a schierare il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva.

RIFINITURA. Il brasiliano prenderà il posto di Cataldi (squalificato). Dietro Hysaj e Marusic favoriti sulle fasce, al centro la coppia Luiz Felipe-Patric (anche se Hysaj è stato testato in mezzo come nelle ultime due rifiniture). Qualche dubbio tra i pali: la qualità nel gioco coi piedi di Reina potrebbe essere utile contro un’avversaria come l’Atalanta. Strakosha non è così sicuro della maglia come nelle giornate precedenti. Out Acerbi (lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra), Radu (sparito dai radar la settimana scorsa) e Akpa Akpro, sulla via del recupero dalla polmonite post-Covid.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Vavro, Floriani Mussolini, Bertini, Basic, Jony, A. Anderson, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.