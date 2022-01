FORMELLO - Lazio, torna in gruppo Felipe Anderson: differenziato per Pedro

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, ALTRA DOPPIA: SARRI SEGUE LA DIFESA, LUIZ FELIPE SI PREPARA AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Scivola via anche la seconda seduta della giornata (iniziata alle 15). Nessuna novità sul gruppo coinvolto nell’allenamento tecnico, ci sono gli stessi della mattina, compreso Hysaj, arrivato in Paideia intorno all’ora di pranzo... AGGIORNAMENTO ORE 16.30 - Scivola via anche la seconda seduta della giornata (iniziata alle 15). Nessuna novità sul gruppo coinvolto nell’allenamento tecnico, ci sono gli stessi della mattina, compreso Hysaj, arrivato in Paideia intorno all’ora di pranzo... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, ALTRO CONTATTO PER MIRANCHUK. E MIHAILA VA ALL'ATALANTA... AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Nuovo contatto tra Lazio e Atalanta per quanto riguarda Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però non ci sarebbe ancora l'accordo tra le parti: la trattativa va avanti a oltranza alla ricerca della fumata... AGGIORNAMENTO ORE 13:30 - Nuovo contatto tra Lazio e Atalanta per quanto riguarda Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però non ci sarebbe ancora l'accordo tra le parti: la trattativa va avanti a oltranza alla ricerca della fumata... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI VUOLE UN ATTACCANTE: SPUNTA DESTRO Miranchuk praticamente sfumato, ora la Lazio si guarda intorno, a caccia di soluzioni last minute per l’attacco. Serve un giocatore che possa dar fiato a Immobile in questa seconda parte di stagione, Sarri lo pretende, non vuole rimanere con il cerino in mano, è... Miranchuk praticamente sfumato, ora la Lazio si guarda intorno, a caccia di soluzioni last minute per l’attacco. Serve un giocatore che possa dar fiato a Immobile in questa seconda parte di stagione, Sarri lo pretende, non vuole rimanere con il cerino in mano, è...