FORMELLO - Lazio, torna Rovella. Luis punta alla conferma

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Verso la trasferta di Bergamo con le assenze certificate e i soliti dubbi: Cataldi è squalificato, Patric e Zaccagni sono invece i due in infermeria. Lo spagnolo non ha ancora risolto il problema alla spalla destra (soffre da Lazio-Lecce), l'esterno è alle prese con l'infortunio all'alluce rimediato a Udine. Entrambi avranno bisogno di almeno altre due settimane, proveranno a rientrare per la sfida di Champions con il Bayern.

Il primo ballottaggio è in attacco visto il ritorno dalla squalifica di Immobile: non è scontato l'impiego di Ciro, Castellanos prova a confermare la maglia tra Isaksen e Felipe Anderson, di nuovo pronosticabile sulla fascia sinistra. In panchina gli esterni di scorta saranno l'esperto Pedro e il baby Saná Fernandes. A centrocampo Rovella verso la titolarità in regia, ai suoi lati Guendouzi e probabilmente Luis Alberto, in pole su Vecino.

In difesa Gila è in netto vantaggio su Casale per il posto vicino a Romagnoli, sulle corsie le valutazioni sono allargate con Marusic che al momento sembra l'unico sicuro dell'impiego. Il montenegrino è stato provato con Hysaj nelle ultime due giornate di test a Formello, potrebbe comunque spuntarla uno tra Lazzari e Pellegrini (l'ex Spal è favorito).