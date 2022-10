FORMELLO - Lazio, tornano Romagnoli e Milinkovic: le scelte di Sarri per volare

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

FORMELLO - Una sola seduta per decidere la formazione anti-Udinese. Tutti in gruppo nella rifinitura, Sarri può scegliere con l’intera rosa a disposizione. Le valutazioni riguardano lo stato di forma e le energie sprecate in Europa League. Un uomo in meno, una faticaccia nel secondo tempo con lo Sturm Graz. Dall’inizio si rivedranno sicuramente Romagnoli, Marusic e Milinkovic: sono i tre rientri certi al posto di Gila, Hysaj e Basic. Da decifrare gli altri ballottaggi: Vecino o Luis Alberto la mezzala per chiudere la linea con Cataldi in regia. Davanti Immobile al centro, pronto a scalare ogni tipo di classifica dei marcatori.

OPZIONI. Due maglie per tre giocatori ai suoi lati: favoriti Felipe Anderson e Zaccagni nonostante la super prestazione di Pedro, che potrebbe essere sganciato nella ripresa per spaccare il match. Ha corso e rincorso per l’intera gara giovedì sera. Ieri era rimasto a riposo durante la seduta di scarico, oggi ha partecipato alle prove coi compagni. Stesso discorso per Provedel, sicuro titolare tra i pali. A sua protezione Lazzari e Marusic larghi, la coppia Patric-Romagnoli al centro. Lo spagnolo ha rimediato una botta al ginocchio con lo Sturm, ma le sue condizioni non preoccupano. Nel pomeriggio è entrato in campo 10 minuti dopo rispetto al resto della squadra, una volta concluso il torello di riscaldamento. Casale, recuperato a pieno dall'infortunio muscolare, è comunque in corsa per il posto sul centrodestra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, GIla, Casale, Radu, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato il 15/10