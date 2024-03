FORMELLO - Lazio, Tudor ordina un'altra doppia: Provedel a parte

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un'altra doppia nel secondo giorno di Tudor a Formello: mattinata in palestra, pomeriggio in campo per andare avanti con le prove tattiche di 3-4-2-1, aspettando il ritorno dei nazionali e dei calciatori infortunati. Il cambio di modulo immediato non è scontato, il tecnico però sta cominciando a trasformare la Lazio in ottica futura (chissà se già dalla sfida con la Juventus).

Stesse posizioni di ieri: Gila e Casale braccetti ai lati di Romagnoli, Lazzari e Pedro (viste le assenze di Marusic, Hysaj e Pellegrini), Cataldi e Kamada a centrocampo, Felipe Anderson e Luis Alberto alle spalle di Immobile e Castellanos, pronti ad alternarsi come centravanti di riferimento.

Ancora tanti giovani della Primavera aggregati, a seduta in corso si è rivisto in campo Provedel per un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica. Ancora fermi Patric e Rovella, lo spagnolo è più vicino al rientro rispetto al regista bloccato dalla pubalgia nell'ultimo periodo.

Pubblicato il 21/03 alle 19.20