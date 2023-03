FORMELLO - Lazio, tutti in palestra: il piano di Sarri per il derby

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ritorno dall’Olanda e subito seduta in palestra. La Lazio, rientrata dopo pranzo nel centro sportivo, ha svolto lo scarico al chiuso. È scivolata via così. La preparazione del derby è tutta nelle 24 ore di domani: doppia seduta programmata a Formello, la squadra svolgerà il primo allenamento di mattina (intorno alle 11), poi replicherà nel pomeriggio (15.30). Si lavorerà soprattutto dal punto di vista tattico, la tabella prevede l'analisi video del match e la successiva “riproduzione” in campo per le esercitazioni. Fronte infermeria: Sarri recupererà Hysaj e Cataldi: l’albanese non è stato convocato in Conference per il duro colpo alla caviglia preso a Bologna, il regista sta migliorando dopo la violenta contusione al ginocchio rimediata nell’andata con l’AZ. Ha sentito dolore per una settimana, il tecnico ha confidato di averlo visto in miglioramento negli ultimi giorni. Il classe 1994 si piazzerà in regia, Vecino è squalificato per il giallo sventolato al Dall’Ara. Immobile recupererà al massimo per la panchina, troppo rischioso un suo impiego, già all’andata con la Roma si era accomodato tra le riserve. La convocazione, nel caso in cui si concretizzasse, sarebbe più simbolica che altro. Recupero previsto per dopo la sosta (il 2 aprile a Monza). Attacco e centrocampo sono scontati: Felipe Anderson falso nueve con Pedro e Zaccagni, Milinkovic e Luis Alberto le due mezzali. In difesa favorita la coppia Casale-Romagnoli. Insieme erano stati perfetti nel primo derby stagionale. Sulle fasce Marusic a destra e Hysaj a sinistra.

Pubblicato il 17/03 alle 19.00