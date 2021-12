FORMELLO - Lazio, ultima seduta del 2021: la lista delle assenze di Sarri

FORMELLO - Ultimo allenamento del 2021 per la Lazio. Mattinata con gli stessi assenti di ieri, giorno della ripresa nel centro sportivo: in campo non si sono visti Akpa Akpro, Luis Alberto, Zaccagni e Romero (più il fuori lista Jony), oltre all’infortunato Acerbi: per lui problema al flessore, 24 ore fa ha svolto nuovi accertamenti in clinica Paideia. Da monitorare gli altri nomi, c’è lo spettro del Covid e dello screening effettuato post-Feste. La società non ha rilasciato comunicati ufficiali in merito. Sarri spera di non perdere troppi pezzi per la gara del 6 gennaio con l’Empoli, la prima ufficiale del nuovo anno: non dipende da lui, soltanto da chi eventualmente è risultato positivo e riuscirà a rimettersi a disposizione in tempo utile.

RECUPERI. Di sicuro il tecnico ha recuperato Immobile e Hysaj, fuori dai convocati nella trasferta di Venezia. Ciro ha svolto in gruppo l’intera seduta, tranne la partitella conclusiva: scherzando è montato sul trattorino per spianare il campo ed è rientrato negli spogliatoi. L’albanese aveva accusato un risentimento all’adduttore destro: oggi, a differenza di ieri, ha partecipato anche alle sfide a spazi ridotti. Per Leiva e Felipe Anderson supplemento di lavoro con il circuito atletico e tecnico effettuato ieri mattina dal resto della rosa. Entrambi non erano ancora tornati alla base. Domani giornata libera, la squadra tornerà nel centro sportivo il 2 gennaio (doppia), inizierà la preparazione del match all'Olimpico.