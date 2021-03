FORMELLO - Lazio, via alle prove: Lazzari ok, Caicedo verso una maglia

Via alle prove tattiche anti-Bayern. Inzaghi riflette su quali big risparmiare e quali impiegare per il ritorno con i tedeschi nonostante le poche speranze di qualificazione. Conferme da parte di Lazzari, ieri aveva svolto una sola parte in gruppo, oggi invece l’intera seduta, saltando soltanto l'esercitazione finale. È recuperato dal trauma elongativo al polpaccio destro rimediato a Bologna, tornerà titolare contro l’Udinese in campionato molto probabilmente. In difesa alcuni calciatori sperano in un rilancio. Musacchio si candida per una maglia sul centro-destra, Acerbi centrale, Radu dovrebbe essere confermato sul centro-sinistra a meno di sorprese, visto il suo rientro soltanto la scorsa settimana prima della gara col Crotone. Sulle fasce Marusic a destra è una scelta quasi obbligata, a sinistra invece potrebbe toccare di nuovo a Fares. Milinkovic e Luis Alberto saranno le mezzale, al centro invece spera in una maglia Escalante. Leiva potrebbe infatti rifiatare, facendo spazio all'argentino, che ha dato buoni segnali subentrando venerdì all'Olimpico. Differenziato per Akpa Akpro, fuori dai convocati di Crotone per una contusione. Davanti invece potrebbe essere il turno di Caicedo, dopo il gol segnato al Crotone. Dovrebbe far coppia con Immobile facendo riposare Correa, pronto a subentrare a gara in corso.

Probabile formazione

LAZIO (3-5-2) - Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile.