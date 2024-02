FORMELLO - Lazio, Zaccagni in gruppo! Segnali positivi dall'esterno, ma ci sono diversi assenti

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Zaccagni a sorpresa in gruppo: torello e un po' di prove tattiche coi compagni, è la notizia positiva di giornata insieme a Hysaj riaggregato. L'ex Verona sta meglio, ha svolto la seduta calzando gli scarpini, il suo è un ritorno inaspettato. Le valutazioni continueranno a essere quotidiane: dipenderanno dalla resistenza al dolore e dalla riatletizzazione, è fuori da oltre un mese.

L'allenamento di oggi rappresenta un buon segnale in vista dei prossimi impegni ravvicinati. L'eventuale discorso vale più per la trasferta di Firenze che per il recupero di Torino, comunque ha qualche chance di andare in panchina. Gli assenti di oggi sono Rovella (out per Torino) e Patric, fermi per problemi muscolari alla zona pubica. Lo spagnolo si è fermato dopo 10 minuti contro il Bologna, gli accertamenti di oggi chiariranno l'entità del problema, salterà di sicuro il match di giovedì sera.

Lavoro differenziato invece per Vecino, out dal riscaldamento anti-Bayern per fastidi all'adduttore. Hysaj ok, ha completato la sgambata, contro il Bayern aveva rimediato un doppio colpo alla caviglia. Domani mattina la rifinitura (11.15) e poi la partenza per Torino.

