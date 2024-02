FORMELLO - Lazio, Zaccagni posticipa il ritorno: riecco Romagnoli e Hysaj

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Zaccagni coi compagni anche durante la rifinitura, però non verrà convocato, nemmeno simbolicamente: il recupero per l'infortunio all'alluce è quasi completato. Probabilmente si rivedrà in campo, seppur in corsa, lunedì a Firenze. Si procederà con cautela visto il lungo periodo ai box. L'unico calciatore ritrovato per il recupero con il Toro è Hysaj, che ha risolto la distorsione alla caviglia rimediata con il Bayern. L'albanese si contende la maglia con Lazzari, l'altro terzino sarà Marusic. Al centro la coppia Gila-Romagnoli, l'ex Milan ha scontato il turno di squalifica.

A centrocampo sono out Vecino (fastidi inguinali) e Rovella (pubalgia), in regia è scontato l'impiego di Cataldi, titolare sia in Champions, sia in campionato con il Bologna. Ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Davanti Immobile in pole su Castellanos, sulle fasce probabile conferma per Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Casale, Ruggeri, Pellegrini, Coulibaly, André Anderson, Kamada, Pedro, Saná Fernandes, Castellanos. All.: Sarri.

