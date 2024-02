FORMELLO - Lazio, Zaccagni preoccupa: l'esterno salterà Bergamo e non solo...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Due soli assenti, sono Patric e Zaccagni. Lo spagnolo si sta curando in patria, è fuori dalla partita con il Lecce, non ha ancora risolto l'infortunio alla spalla. La sua presenza è in bilico anche per la sfida di Champions con il Bayern. Occhio, però, alle condizioni dell'esterno: la situazione è delicata, salterà la trasferta di Bergamo e quella successiva di Cagliari. Ci prova per il match europeo con i tedeschi, pure in questo caso il suo rientro non è scontato. Dipenderà dal dolore: si procederà con valutazioni quotidiane, di sicuro avrà bisogno di un paio di settimane di ulteriore riposo.

Zaccagni aveva riportato un problema all'alluce contro l'Udinese, ha stretto i denti contro la Roma in Coppa Italia e il Lecce in campionato, ha alzato bandiera bianca alla vigilia della semifinale di Riyad con l'Inter. Gli antidolorifici hanno smesso di fare effetto, l'unica soluzione è diventata il riposo assoluto. L'edema si è diffuso a tutto l'avampiede e richiede la massima cautela.

A Formello, intanto, vanno avanti le prove tattiche con Rovella riaggregato. L'ex Monza era rimasto a riposo ieri pomeriggio. Non è in dubbio la sua presenza contro l'Atalanta, si riprenderà la regia, a maggior ragione vista la squalifica di Cataldi. Vecino oggi è tornato a muoversi come mezzala, faceva parte dello stesso reparto di Rovella. Davanti ballottaggio tra Immobile e Castellanos, sugli esterni sembra scontato l'utilizzo di Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra. Dietro Gila in pole su Casale per affiancare Romagnoli. L'altro dubbio è chi tra Lazzari e Pellegrini, i due terzini "offensivi" in rosa, la spunterà insieme a Marusic.