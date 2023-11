FORMELLO - Sarri fissa la ripresa: il punto sugli infortunati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Archiviato il derby, la Lazio può godersi qualche giorno di riposo. I prossimi giorni, infatti, saranno dedicati alle nazionali e la squadra di Sarri tornerà a giocare solamente il prossimo 25 novembre contro la Salernitana. In virtù dell'assenza di impegni imminenti, l'allenatore ha optato per concedere ai suoi un paio di giornate di relax. Niente allenamento lunedì e martedì, la ripresa è fissata per mercoledì pomeriggio quando, di fatto, inizierà la preparazione per la sfida contro la formazione di Pippo Inzaghi. Quando si tornerà a lavorare, lo staff medico e quello tecnico avranno modo di chiarire anche la situazione legata agli infortunati.

Prima di tutto Zaccagni, che non è riuscito a strappare neanche la convocazione per la stracittadina: la speranza è quella di utilizzare questi giorni di sosta per velocizzare il recupero e averlo a disposizione alla ripresa del campionato. Si dovranno valutare anche le condizioni di Vecino, in campo solamente per poco più di dieci minuti nella sfida odierna. Come spiegato da Sarri in conferenza, si dovrà attendere un po' per comprendere la natura nel problema: potrebbe trattarsi di un qualcosa di neurologico con conseguenze sulla schiena, oppure potrebbe coinvolgere i flessori. L'altro nome da tener d'occhio è, infine, Marusic: il montenegrino ha chiesto il cambio nel derby in seguito ad alcuni problemi al polpaccio dovuti probabilmente alla forte contusione riportata in precedenza.

Per quanto riguarda gli altri - Felipe Anderson e Patric, tra tutti - dovrebbe trattarsi solamente di crampi e affaticamenti muscolari, risolvibili in una manciata di giorni. In questo senso, la pausa pare essere una manna dal cielo per Sarri che per il nuovo tour de force che partirà a fine novembre, vorrà avere tutti a disposizione.

