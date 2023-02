Francescone, il (quasi) MasterChef si racconta: "Mi abbonai quando arrivò Zarate. Cucinerò a Formello..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Amato dai telespettatori per la sua spiccata ironia, esuberante, simpaticamente "fastidioso" e sempre col sorriso sulla faccia, Francesco Saragò, per tutti "Francescone" è stato senza dubbio il personaggio più chiacchierato dell'edizione di MasterChef Italia 12, tutt'ora in programmazione su Sky. Eliminato dal programma nella puntata dello scorso giovedì, il 29enne romano ha conquistato pubblico e giudici con la sua furbizia genuina e quella capacità di portare sempre una risata anche nei momenti più duri della sfida. Il giovane (quasi) MasterChef, ha sfoderato ottime doti culinarie, suggerendo, con una sobrietà e una riservatezza "non da lui" anche una forte lazialità in fondo al cuore. Francesco ha raccontato la sua fede per i colori biancocelesti in esclusiva alla nostra redazione, mantenendo sempre quel pizzico di follia che lo rende un personaggio unico.

La tua esperienza a MasterChef si è appena conclusa ed è stato un periodo importante, faticoso e impegnativo. Sappiamo che sei laziale, hai potuto seguire il campionato della Lazio durante questo periodo oppure eri totalmente concentrato sulla gara?

"MasterChef è molto impegnativo sotto il punto di vista della tabella di marcia, ma ogni volta che avevo del tempo libero, oltre a studiare e sentire i miei affetti, non poteva mancare l’attenzione per la Lazio".

Come è nata la tua fede? C’è qualcuno in famiglia che ti ha fatto diventare laziale?

"Nella mia famiglia siamo quasi tutti della Lazio e devo dire che fin da piccolo mi è entrata subito dentro, nel cuore".

Sei un "tipo da stadio"? Ricordi la tua prima volta all'Olimpico?

"Il mio primo abbonamento allo stadio lo feci la stagione dell’arrivo di Mauro Zarate, vi dico solo Lazio-Sampdoria il resto è storia, gol pazzesco".

C’è una partita della Lazio in particolare che ricordi con più piacere?

"Ricordo un Lazio-Juventus di Coppa Italia, allo stadio c’erano più bandiere che tifosi".

Sei un tipo molto schietto e diretto, che rapporto hai con i romanisti? Hai anche dedicato un piatto a Francesco Totti, cosa credi che abbiano pensato i tifosi della Lazio conoscendo la tua fede e sentendo la tua dedica?

"Assolutamente si sono schietto e diretto, non ho peli sulla lingua. Il messaggio che volevo lanciare era che in cucina non esistono rivali. Devo dire che molte persone che mi seguono sia romaniste che laziali hanno apprezzato questo gesto e questo mi ha fatto molto piacere, perché bisogna ricordare che a tavola dobbiamo essere tutti amici".

Quale è il tuo calciatore preferito (della Lazio del passato o attuale) e perché?

"Mi piace molto Immobile, al di là dei risultati sportivi raggiunti. Ciro è venuto a Roma giorno dopo giorno si è preso la Lazio e tutta una tifoseria che lo sostiene. Immobile è un capitano che ogni squadra dovrebbe avere, professionista fuori e dentro il campo".

Ti piace la Lazio di Sarri?

"Mi piace molto la Lazio di Sarri, il 4-3-3 è uno dei miei moduli preferiti. Arrembaggio perché no?"

Se dovessi preparare un menù da servire alla squadra della Lazio quale sarebbe?

"Innanzitutto sarebbe veramente SUPER, pasto bilanciato e tutto pesato: partirei con dei tortellini in brodo per scaldarli tutti e poi una bella manciata di proteine per dare quella giusta carica… magari un bel bollito con bel twist di salsette, altro che carbonara e cacio e pepe".

Meglio la vittoria della Champions della Lazio o vincere il titolo di MasterChef?

"Facciamo così: vittoria della Champions per la Lazio, però dite a Lotito di chi è il merito, così magari prima di aprire i ristoranti a metà prezzo vicino gli Chef vado a cucinare un po’ a Formello".

