Frezzolini: "Il calcio una spinta per il Paese. Lazio, riprendi da dove hai lasciato!"

Giorgio Frezzolini, preparatore dei portieri delle giovanili nerazzurre, è intervenuto all'interno dello speciale TG de Lalaziosiamonoi.it esprimendosi innanzitutto sulla situazione legata all'emergenza coronavirus: "Per me, così come per altri atleti, restare fermi a casa non è facile. È un momento in cui bisogna stringere i denti prima di tornare alla propria vita e al proprio sport. Ci sarà un po' di tempo per una nuova preparazione per finire il campionato, ma non so quanto questa sosta incida sulle sorti della Serie A e sulle prestazioni delle squadre. Ci sono tanti interrogativi legati alla forza della Juve, se la Lazio ripartirà forte come aveva lasciato o se l'Inter riuscirà a rientrare in corsa. Spero che tutti tornino al loro livello per vedere un bel finale di stagione. Qui a Bergamo la situazione non è facile, c'è una città profondamente ferita da questo virus. Vorremmo tutti tornare al nostro calcio, per dare un pensiero positivo a tanta gente in sofferenza. Spero si torni presto, la volontà di molti è quella e il calcio potrà dare una grande spinta. Saluto tutti i tifosi della Lazio che stavano vivendo un periodo fantastico, con l'augurio e la speranza possano ritornare a rivivere quel periodo. Prima, però, bisogna chiudere questo momento seguendo tutte le indicazioni".