Giappone, il ct: "Ho scelto quelli con la migliore condizione". Su Kamada...

La notizia del giorno in casa Lazio è la non convocazione di Daichi Kamada per la Coppa d'Asia. Il ct del Giappone Hajime Moriyasu ha diramato la lista dei 26 prescelti e tra questi non figura il numero 6 biancoceleste, che rimarrà a disposizione di Maurizio Sarri nel periodo in cui è assente Luis Alberto per infortunio. Sarà quindi un mese fondamentale per il nipponico, che avrà la grande opportunità di dare una svolta alla sua stagione finora parecchio al di sotto delle aspettative.

Dopo la vittoria del Giappone per 5-0 contro la Thailandia il ct Moriyasu ha parlato anche delle convocazioni, rispondendo a una domanda sui due assenti che hanno fatto più clamore, Kamada della Lazio e Furuhashi del Celtic Glasgow: "I giocatori convocati sono quelli con la condizione migliore. Non parlerò di chi non è qui. Spero capirete che ho selezionato i migliori per formare la squadra che disputerà la Coppa d'Asia".